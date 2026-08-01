Atelier à la Cabine Bains de Lecture Plage de Mers-les-Bains Mers-les-Bains

Informations pratiques

Mers-les-Bains

Atelier à la Cabine Bains de Lecture

Plage de Mers-les-Bains Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Ateliers lecture, jeux, coloriage.

En vacances à Mers-les-Bains ? Rencontrez de nouveaux copains à la cabine de Lecture.

Cherchez le monstre marin avec Mila et Noé, embarquez avec Ginger vers un monde plein de couleurs et découvrez Croc, le plus gentil des aventuriers.

Sur la plage, à la Cabine Bains de Lecture, venez participer à des jeux, lectures, coloriages…

Ateliers animés par une bénévole de la Médiathèque, en accès libre.

Public enfants de 3 à 5 ans ou de 5 à 7 ans.

Ateliers lecture, jeux, coloriage.

En vacances à Mers-les-Bains ? Rencontrez de nouveaux copains à la cabine de Lecture.

Cherchez le monstre marin avec Mila et Noé, embarquez avec Ginger vers un monde plein de couleurs et découvrez Croc, le plus gentil des aventuriers.

Sur la plage, à la Cabine Bains de Lecture, venez participer à des jeux, lectures, coloriages…

Ateliers animés par une bénévole de la Médiathèque, en accès libre.

Public enfants de 3 à 5 ans ou de 5 à 7 ans. .

Plage de Mers-les-Bains Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 06 60

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English :

Reading workshops, games, and coloring.

On vacation in Mers-les-Bains? Meet new friends at the Reading Booth.

Go on a hunt for the sea monster with Mila and Noé, set sail with Ginger to a world full of color, and meet Croc, the kindest of adventurers.

On the beach, at the “Bains de Lecture” Cabin, come join us for games, storytime, and coloring…

Workshops led by a volunteer from the library, free and open to all.

Audience: children ages 3–5 or 5–7.

L’événement Atelier à la Cabine Bains de Lecture Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS