Exposition Voyages d’ici et d’ailleurs Mers-les-Bains
Exposition Voyages d’ici et d’ailleurs Mers-les-Bains vendredi 7 août 2026.
Exposition Voyages d’ici et d’ailleurs
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-08-07
Exposition des œuvres de Emmanuelle BINETOWITCH et Florence JACOBSON
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Gratuit
Exposition des œuvres de Emmanuelle BINETOWITCH et Florence JACOBSON
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Gratuit .
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of works by Emmanuelle BINETOWITCH and Florence JACOBSON
Exhibition on view during library opening hours.
Free
L’événement Exposition Voyages d’ici et d’ailleurs Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS