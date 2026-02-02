Exposition Susan et Jörn KEMPFER Mers-les-Bains

Exposition Susan et Jörn KEMPFER

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Gratuit

Début : 2026-08-07

fin : 2026-09-06

2026-08-07

Exposition des œuvres de Susan et Jörn Kempfer (scuptures et peintures).

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

English :

Exhibition of works by Susan and Jörn Kempfer (scuptures and paintings).

Exhibition on view during library opening hours.

Free

