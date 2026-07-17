Atelier « A la découverte des fruits d’automne », Tour d’Horloge, Carvin
samedi 7 novembre 2026 · Tour d'Horloge · Carvin
Informations pratiques
Atelier « A la découverte des fruits d’automne » Samedi 7 novembre, 10h00 Tour d’Horloge Pas-de-Calais
Gratuit – Réservation conseillée – Tout public à partir de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T12:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T12:30:00+01:00
Venez profiter d’une balade nature dans un espace arboré de la ville, pour découvrir le monde fascinant des fruits et des graines produits par la flore ordinaire locale.
Une façon ludique d’apprendre à identifier les principaux arbres et arbustes de notre territoire, qui apportent nourriture et refuge à la petite faune sauvage.
A l’issue de la balade, vous réaliserez un inventaire botanique à partir des fruits récoltés, mis en commun.
Dans le cadre de Ma Vi(ll)e en Vert, en partenariat avec Benoit Deveycx, Jardins des Milena
Tour d’Horloge Chemin du Moulin, 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France http://www.carvin.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}]
Partez en balade et laissez les fruits et graines de la ville vous révéler leurs secrets sauvages !
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