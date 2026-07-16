Informations pratiques

Atelier adulte » La broderie sur photo » Samedi 19 septembre, 16h00 Microfolie de Colombes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Si la broderie est surtout connue sur tissu, elle s’adapte parfaitement au papier ! Venez décorer des reproductions d’anciennes photos de plusieurs points de broderies, pour leur apporter lumière, couleur, humour et une nouvelle jeunesse !

Microfolie de Colombes 24 rue Jean-Jacques-Rousseau 92700 Colombes Colombes 92700 Fossés Jean Hauts-de-Seine Île-de-France https://mediatheques.colombes.fr [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheques.colombes.fr »}]

Atelier pour adulte « La broderie sur photo »

© Ville de Colombes