Atelier Anthotypie duo parent/enfant à la ferme Route de Bugan Montcléra
mercredi 23 septembre 2026 · Route de Bugan · Montcléra
Informations pratiques
Montcléra
Atelier Anthotypie duo parent/enfant à la ferme
Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-23 2026-09-26
La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour un atelier en duo parent/enfant d'anthotypie.
L'anthotype est une méthode de photographie végétale alternative proche du cyanotype
La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour un atelier en duo parent/enfant d'anthotypie.
L'anthotype est une méthode de photographie végétale alternative proche du cyanotype. Elle permet de créer des empreintes à partir de sucs végétaux.
Venez découvrir une impression végétale aux pigments naturels, révélée doucement par la lumière du soleil !
.
Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra 46250 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The farm “Les Petits Amis d’Hippolyte” invites you to a parent-child anthotype workshop.
Anthotype is an alternative plant-based photography method similar to cyanotype.
L’événement Atelier Anthotypie duo parent/enfant à la ferme Montcléra a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gourdon
À voir aussi à Montcléra (Lot)
- Soirée moules-frites à Montcléra Montcléra 12 septembre 2026
- Atelier Peinture suédoise à la ferme Route de Bugan Montcléra 14 septembre 2026
- Atelier Peinture suédoise duo parent/enfant à la ferme Route de Bugan Montcléra 16 septembre 2026
- Initiation Hula-Hoop à la ferme Route de Bugan Montcléra 21 septembre 2026
- Loto de l’automne à la ferme Route de Bugan Montcléra 27 septembre 2026