Informations pratiques

Montcléra

Atelier Anthotypie duo parent/enfant à la ferme

Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:30:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-09-26

La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour un atelier en duo parent/enfant d'anthotypie.

L'anthotype est une méthode de photographie végétale alternative proche du cyanotype

La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour un atelier en duo parent/enfant d'anthotypie.

L'anthotype est une méthode de photographie végétale alternative proche du cyanotype. Elle permet de créer des empreintes à partir de sucs végétaux.

Venez découvrir une impression végétale aux pigments naturels, révélée doucement par la lumière du soleil !

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Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra 46250 Lot Occitanie

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English :

The farm “Les Petits Amis d’Hippolyte” invites you to a parent-child anthotype workshop.

Anthotype is an alternative plant-based photography method similar to cyanotype.

L’événement Atelier Anthotypie duo parent/enfant à la ferme Montcléra a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gourdon