Atelier apéro rigolo au jardin de cocagne Le Bruchet Monistrol-sur-Loire
Atelier apéro rigolo au jardin de cocagne Le Bruchet Monistrol-sur-Loire mercredi 22 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Atelier apéro rigolo au jardin de cocagne
Le Bruchet Jardin de Cocagne Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Venez partager un moment créatif et gourmand au coeur d’un jardin maraîcher ! Transformer les légumes de saison en amuse bouche originaux et sublimez des bons produits grâce à une touche d’imagination. Résa bureaux de l’OTI Marches du Velay Rochebaron.
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Le Bruchet Jardin de Cocagne Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Come share a creative and delicious experience in the heart of a vegetable garden! Transform seasonal vegetables into original appetizers and bring out the best in these fine ingredients with a touch of imagination. Registration at the OTI Marches du Velay Rochebaron office.
L’événement Atelier apéro rigolo au jardin de cocagne Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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