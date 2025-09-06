Atelier aquarelle avec l’artiste Cerise Granal LOURDES Lourdes

Lourdes

Atelier aquarelle avec l’artiste Cerise Granal

LOURDES 25 Rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Rendez-vous le samedi 27 juin 2026 de 15 h à 17 h pour un atelier d’initiation à l’aquarelle avec l’artiste Cerise Granal.

Au cœur du jardin du Château fort de Lourdes, cet atelier d’initiation à l’aquarelle invite à poser un regard sur les fleurs et les couleurs du Jardin.

Pendant deux heures, vous explorez les bases de l’aquarelle à travers une approche libre et intuitive, inspirée du carnet de voyage, en écho à l’exposition Franz Schrader, la montagne sublimée. Couleurs, transparences et gestes simples vous guident pour capter l’essence du jardin, sans recherche de perfection.

Un moment pour ralentir, observer et laisser émerger votre propre écriture picturale, au fil des pétales et de la lumière.

Matériel inclus, venez avec votre curiosité.

Durée de l’animation 2 h

Animation tout public. A partir de 12 ans.

Réservation obligatoire au: 05 62 42 37 37 (jauge limitée).

Le billet d’entrée au Château fort Musée pyrénéen donne droit à l’atelier.

Tarifs adulte 8 € ; jeune (10-17 ans) 4 € ; bon plan famille (2 adultes + 1 jeune): 18 € ; abonné gratuit ; autres tarifs nous consulter.

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LOURDES 25 Rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37

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English :

Join us on Saturday June 27, 2026 from 3pm to 5pm for an introductory watercolor workshop with artist Cerise Granal.

In the heart of the garden of the Château Fort de Lourdes, this introductory watercolor workshop invites you to take a look at the flowers and colors of the Garden.

For two hours, you’ll explore the basics of watercolor through a free, intuitive approach inspired by the travel journal, echoing the exhibition Franz Schrader, la montagne sublimée. Colors, transparencies and simple gestures guide you to capture the essence of the garden, without striving for perfection.

A moment to slow down, observe and let your own pictorial writing emerge, as the petals and the light flow.

Materials included. Bring your own curiosity.

Duration: 2 h

Open to all. Ages 12 and up.

Reservations required: 05 62 42 37 37 (limited capacity).

Admission to Château fort ? Musée Pyrénéen includes admission to the workshop.

Prices: adults: 8?; young people (10-17): 4?; family discount (2 adults + 1 young person): 18?; season ticket holders: free; other prices: please contact us.

L’événement Atelier aquarelle avec l’artiste Cerise Granal Lourdes a été mis à jour le 2026-05-25 par OT de Lourdes|CDT65