Atelier aquarelle duo enfant/adulte Valence
Atelier aquarelle duo enfant/adulte Valence mercredi 26 août 2026.
Valence
Atelier aquarelle duo enfant/adulte
65 rue Denis Papin Valence Drôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tout le matériel est fourni
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:30:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Venez créer en duo ! Un enfant et son accompagnant.
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65 rue Denis Papin Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 14 11 bianca@auxcouleursdeleau.fr
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English :
Come and create a duo! A child and a companion.
L’événement Atelier aquarelle duo enfant/adulte Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme
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