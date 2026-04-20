Valence

Atelier aquarelle duo enfant/adulte

65 rue Denis Papin Valence Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tout le matériel est fourni

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:30:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Venez créer en duo ! Un enfant et son accompagnant.

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65 rue Denis Papin Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 14 11 bianca@auxcouleursdeleau.fr

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English :

Come and create a duo! A child and a companion.

L’événement Atelier aquarelle duo enfant/adulte Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme