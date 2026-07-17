Atelier aquarelle, Lieu d’Europe – Villa Kaysersguet, Strasbourg

Informations pratiques

Atelier aquarelle Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Lieu d’Europe – Villa Kaysersguet Bas-Rhin

Limité à 12 personnes – à partir de 7 ans – Matériel fourni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine bâti historique du parc du Lieu d’Europe ! Que vous soyez aquarelliste débutant·e ou expérimenté·e, rejoignez-nous pour un moment de création artistique au cœur d’un écrin de verdure !

Lieu d’Europe – Villa Kaysersguet 8 rue Boecklin, 67000 Strasbourg Strasbourg 67081 Quartier des XV Bas-Rhin Grand Est http://www.lieudeurope.strasbourg.eu https://www.facebook.com/lieudeurope [{« type »: « email », « value »: « lieudeurope@strasbourg.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 0368000910 »}] Au XVIIIe siècle, la noblesse et la haute bourgeoisie strasbourgeoises, attirées par le charme du village verdoyant de la Robertsau, y établissent des « Güeter » (maisons de campagne).

En 1784, il en existait 45 dans un village de 256 foyers.

La villa « Kaysersguet » fait partie de ces villégiatures. Aux mains de la famille de Turckheim de 1751 à 1829, la propriété voit se succéder les propriétaires jusqu’à son achat par Heinrich Ludwig Kayser, fondateur des Strassburger Neueste Nachrichten (ancêtre des Dernières Nouvelles d’Alsace) à qui le domaine doit sa dénomination de Kaysersguet.

En 1926, le domaine devient propriété de la ville qui, au début des années 2000, décide d’y établir le Lieu d’Europe ouvert au public depuis 2014. Entre-temps, il aura été le siège d’événements qui l’ont lié à l’histoire de l’Europe. Le domaine abrite également des éléments d’architecture remarquable ainsi que des sculptures récemment restaurées.

Lieu d’éducation à la citoyenneté européenne ouvert à tous, le Lieu d’Europe a pour vocation de faire connaître l’Europe aux citoyens et de renforcer leur sentiment d’appartenance à une communauté de valeurs. Tram E : arrêt Robertsau Boecklin.

Partez à la découverte du patrimoine bâti historique du parc du Lieu d’Europe ! Que vous soyez aquarelliste débutant·e ou expérimenté·e, rejoignez-nous pour un moment de création artistique au cœur !…

©Lieu d’Europe