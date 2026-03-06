Atelier aquarelles végétales (7 ans et plus) Pôle Enfance Limoges
Atelier aquarelles végétales (7 ans et plus) Pôle Enfance Limoges mercredi 11 mars 2026.
Atelier aquarelles végétales (7 ans et plus)
Pôle Enfance 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Découvre et expérimente les aquarelles végétales et utilise-les pour les silhouettes des animaux présents dans l’exposition Philonimo visible dans l’espace Enfance de la médiathèque.
Inscriptions au préalable.
Informations complémentaires à la médiathèque. .
Pôle Enfance 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 59 68 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier aquarelles végétales (7 ans et plus)
L’événement Atelier aquarelles végétales (7 ans et plus) Limoges a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Limoges Métropole