Atelier Archi-ludique, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales de Maine-et-Loire · Angers
Informations pratiques
Atelier Archi-ludique Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Pour les enfants de 4 à 15 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Pour les enfants…
Pendant que leurs parents visitent les coulisses des Archives, les enfants pratiquent la calligraphie, touchent du parchemin et signent comme au Moyen Âge.
Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.
Pour les enfants…
© Archives départementales de Maine-et-Loire
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Visite thématique le château-prison Château d’Angers Angers 16 juillet 2026
- Visite l’Herbier Mystérieux Angers 16 juillet 2026
- Visite urbaine la sculpture dans la ville Angers 17 juillet 2026
- Activité enfant au Château d’Angers L’atelier du dragon Angers 17 juillet 2026
- Apéritif au coucher du soleil à l’Ancien couvent de la Baumette Place Albert Cheux Angers 17 juillet 2026