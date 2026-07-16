Atelier archi-portrait !, Musée départemental d’Histoire de Vienne, Vienne

Informations pratiques

Atelier archi-portrait ! 19 et 20 septembre Musée départemental d’Histoire de Vienne Isère

Animation flash proposée en continu le samedi et le dimanche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En famille ou entre amis, créez votre portrait architectural à quatre mains !

Partez à la découverte des différentes vies de l’église Saint-Pierre, classé aux titres des monuments historiques, avant de tirer le portrait d’un de vos proches dans un décor multi-séculaire : les arcosolia, colonnes, linteaux et autres détails architecturaux magnifieront vos créations.

Cette animation est proposée dans le cadre de l’exposition « Saint-Pierre, une porte sur l’histoire de Vienne » (Salle du Patrimoine de Vienne).

Musée départemental d’Histoire de Vienne 2 rue Saint-Georges, 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 54 54 70 https://musees.isere.fr/ Situé au cœur de la ville, dans les églises Saint-Pierre et Saint-Georges, le Musée d’Histoire de Vienne est un projet d’envergure pour le territoire de l’Isère rhodanienne. A travers près de 900 œuvres retenues pour le parcours permanent (mosaïques, sarcophages, tapisseries, beaux-arts…), le parcours des collections dévoilera les richesses de l’histoire de la ville, de la préhistoire à nos jours, ainsi que sur la présence structurante du Rhône à travers les époques, tout en mettant en lumière un patrimoine classé au titre des Monuments Historiques.

En famille ou entre amis, créez votre portrait architectural à quatre mains !

© Musée d’Histoire de Vienne – Département de l’Isère