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Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Amusez-vous ! Au musée Henri Barré Thouars

mercredi 12 août 2026 · Au musée Henri Barré · Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Amusez-vous ! Au musée Henri Barré Thouars

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Au musée Henri Barré
Adresse
7 rue Marie de la Tour d'Auvergne
Ville
79100 Thouars
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Thouars

Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Amusez-vous !

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Viens passer un après-midi ludique en découvrant des jeux de société inspirés de collections du musée.
Réservation obligatoire.
Viens passer un après-midi ludique en découvrant des jeux de société inspirés de collections du musée.
Réservation obligatoire.   .

Au musée Henri Barré 7 rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 68 22 68  ecole.patrimoine@thouars.fr

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English : Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Amusez-vous !

Come spend a fun-filled afternoon discovering board games inspired by the museum’s collections.
Reservations are required.

L’événement Atelier ARCHIPAT 6/12 ans Amusez-vous ! Thouars a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais

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