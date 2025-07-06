Le Grand-Pressigny

Atelier Art préhistorique

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-08-04 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de Cro-Magnon, dès 6 ans. Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse du musée, sur réservation.

Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de Cro-Magnon. Dès 6 ans, sur réservation. Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse du Musée. 5 .

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

Draw with flint your prehistoric animal like a Cro-Magnon artist, from 6 years old. This workshop can be done with the whole family. Guided tour of the museum included, upon reservation.

L’événement Atelier Art préhistorique Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire