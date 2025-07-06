Atelier Art préhistorique Le Grand-Pressigny
Atelier Art préhistorique Le Grand-Pressigny mardi 7 juillet 2026.
Le Grand-Pressigny
Atelier Art préhistorique
Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-08-04 12:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de Cro-Magnon, dès 6 ans. Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse du musée, sur réservation.
Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de Cro-Magnon. Dès 6 ans, sur réservation. Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée incluse du Musée. 5 .
Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Draw with flint your prehistoric animal like a Cro-Magnon artist, from 6 years old. This workshop can be done with the whole family. Guided tour of the museum included, upon reservation.
L’événement Atelier Art préhistorique Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Le Grand-Pressigny (Indre-et-Loire)
- Atelier créatif Le Grand-Pressigny 30 mai 2026
- Festival Touche du Bois Le Grand-Pressigny 12 juin 2026
- Atelier Poterie néolithique Le Grand-Pressigny 4 juillet 2026
- Atelier créatif Le Grand-Pressigny 4 juillet 2026
- Démonstrations Faire du feu comme à la Préhistoire Le Grand-Pressigny 4 juillet 2026