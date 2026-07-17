Atelier artistique : aquarelle et révélation, Musée départemental Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Atelier artistique : aquarelle et révélation Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée départemental Maurice Denis Yvelines

Sans inscription, en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Imaginez la demeure de Maurice Denis vivante, majestueuse, entretenue puis, abandonnée,désertée, fissurée, comme un miroir entre deux réalités qui s’opposent.

Musée départemental Maurice Denis 2bis Rue Maurice Denis, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 0139078787 http://www.musee-mauricedenis.fr Ancien hôpital général royal fondé à la fin du XVIIe siècle. Le projet d’origine prévoit la construction de deux ailes disposées en symétrie de part et d’autre d’une chapelle, sur le modèle médiéval des Hôtel-Dieu. L’aile sud abrite les salles de service et d’intendance, un escalier monumental à double révolution, ainsi que les salles des malades sur deux niveaux de galerie. La clef de voûte des anciennes cuisines (actuel accueil du Musée) porte la date de 1692. La chapelle est dédiée à saint Louis. En 1718, les travaux sont interrompus. L’aile nord ne sera jamais construite, faisant perdre à la chapelle son rôle régulateur de symétrie.

Atelier « Aquarelle et révélation »

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