Atelier artistique au musée, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

Atelier artistique au musée Samedi 23 mai, 17h00 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Gratuit – Sans réservation – Activité en continu – Enfants, à partir de 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Atelier artisique

A l’occasion de le Nuit européenne des musées, nous vous proposons un atelier artisitique pour explorer le lieu autrement.

Gratuit – Sans réservation – Activité en continu – Enfants, à partir de 5 ans.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Histoire de Meudon. Peinture française de paysage. Sculpture et peinture de la seconde moitié du XXe siècle.

Atelier artistique

©musée d’art et d’histoire de Meudon