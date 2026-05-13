Atelier artistique au musée, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon
Atelier artistique au musée, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon samedi 23 mai 2026.
Atelier artistique au musée Samedi 23 mai, 17h00 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine
Gratuit – Sans réservation – Activité en continu – Enfants, à partir de 5 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Atelier artisique
A l’occasion de le Nuit européenne des musées, nous vous proposons un atelier artisitique pour explorer le lieu autrement.
Gratuit – Sans réservation – Activité en continu – Enfants, à partir de 5 ans.
Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Histoire de Meudon. Peinture française de paysage. Sculpture et peinture de la seconde moitié du XXe siècle.
Atelier artistique
©musée d’art et d’histoire de Meudon
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