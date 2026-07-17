Atelier artistique pour enfants, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

dimanche 20 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire de Meudon · Meudon

Informations pratiques

Atelier artistique pour enfants Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Gratuit sans réservation, à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Initiation pour les plus jeunes à différentes techniques de dessins et de peinture.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Plus ancienne maison de Meudon (1550), donnant sur un très beau jardin dans lequel sont installées des sculptures.

Atelier artistique dessin et peinture

©Musée d’art et d’histoire de Meudon