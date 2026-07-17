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Atelier artistique pour enfants, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

dimanche 20 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire de Meudon · Meudon

Atelier artistique pour enfants, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire de Meudon
Adresse
11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France
Ville
92190 Meudon
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Gratuit sans réservation, à partir de 7 ans

Atelier artistique pour enfants Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Gratuit sans réservation, à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Initiation pour les plus jeunes à différentes techniques de dessins et de peinture.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Plus ancienne maison de Meudon (1550), donnant sur un très beau jardin dans lequel sont installées des sculptures.
Atelier artistique dessin et peinture

©Musée d’art et d’histoire de Meudon

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