Atelier Arts Plastiques Carnet de voyage Saint-Céré
Atelier Arts Plastiques Carnet de voyage Saint-Céré samedi 9 mai 2026.
Atelier Arts Plastiques Carnet de voyage
Saint-Céré Lot
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 12:30:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
3 ateliers de 3h30 avec les carnettistes invités le samedi matin et l’après midi et le dimanche matin dans le cadre de la semaine "Carnets de voyage"
Sur réservation
3 ateliers de 3h30 avec les carnettistes invités le samedi matin et l’après midi et le dimanche matin dans le cadre de la semaine "Carnets de voyage"
Sur réservation
.
Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 80 45 70 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3 workshops of 3h30 with invited carnettists on Saturday morning and afternoon and on Sunday morning as part of "Carnets de voyage"
On reservation
L’événement Atelier Arts Plastiques Carnet de voyage Saint-Céré a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Vallée de la Dordogne