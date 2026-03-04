Atelier Arts Plastiques Carnet de voyage

Saint-Céré Lot

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 12:30:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

3 ateliers de 3h30 avec les carnettistes invités le samedi matin et l’après midi et le dimanche matin dans le cadre de la semaine "Carnets de voyage"

Sur réservation

.

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 80 45 70 14

English :

3 workshops of 3h30 with invited carnettists on Saturday morning and afternoon and on Sunday morning as part of "Carnets de voyage"

On reservation

