Théâtre de l’Usine Volatile ombré Saint-Céré mercredi 13 mai 2026.
18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Début : 2026-05-13 11:30:00
fin : 2026-05-13 12:00:00
2026-05-13
Un spectacle proposé par la compagnie La Rotule, où les ombres et les couleurs s’imbriquent, où la musique, baignée de lumière poétique, pépie, gazouille et zinzinule.
Les silhouettes d’une petite mésange, d’un long héron, d’une poule d’eau toute ronde, d’un gypaète majestueux…dansent sur la scène du théâtre, aux sons d’une guitare, d’un violoncelle, de drôles d’objets résonnants et d’Ondes Martenot le plus vieil instrument électronique jamais conçu.
Les ombres des oiseaux valsent, traversent l’écran sur lequel elles sont projetées et convoquent nos émotions. Pattes d’échassier, vols solitaires, murmurations le pouvoir évocateur de ce théâtre d’ombres et de chants transforme chaque tableau perçu en monde imaginaire.
Avec cet outil magique qu’est le rétroprojecteur, Coline Hateau vient toucher le public en sublimant nervures et folioles, élytres et mandibules tandis que la musique d’Arnaud Millan se fait palpable. Au sol, des barres sensorielles en bois transmettent la vibration du son, permettant au tout-petit de toucher la musique. Un spectacle immersif et hors du temps, qui ravira petit-es et grand-es !
A partir de 3 mois
Proposé en langue de signe .
English :
A show by the La Rotule company, where shadows and colors intertwine, where music, bathed in poetic light, chirps, chirps and chirps
German :
Eine Aufführung der Kompanie La Rotule, in der Schatten und Farben ineinander übergehen, in der die Musik, in poetisches Licht getaucht, zwitschert, zwitschert und zirpt
Italiano :
Uno spettacolo della compagnia La Rotule, dove si intrecciano ombre e colori e dove la musica, immersa in una luce poetica, cinguetta, cinguetta e cinguetta
Espanol :
Un espectáculo de la compañía La Rotule, donde sombras y colores se entrecruzan, y donde la música, bañada en una luz poética, gorjea, gorjea y gorjea
