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Concert blessures d’amour Saint-Céré

Concert blessures d’amour Saint-Céré

Concert blessures d’amour Saint-Céré samedi 23 mai 2026.

Adresse : Eglise des Récollets

Ville : 46400 Saint-Céré

Département : Lot

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 Tarif réduit

Saint-Céré

Concert blessures d’amour

Eglise des Récollets Saint-Céré Lot

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Les Indomptables proposent un concert exceptionnel, une immersion dans l'histoire de la musique classique, entre baroque et romantique, réunissant cinq piliers de l'art occidental

Les Indomptables proposent un concert exceptionnel, une immersion dans l'histoire de la musique classique, entre baroque et romantique, réunissant cinq piliers de l'art occidental. Des premières expérimentations dramatiques de Monteverdi aux prouesses pianistiques de Liszt, ce programme explore la naissance et l'apogée des formes musicale

Par Sarah Lazerges (mezzo), Samuel Zattoni Rouffy (ténor), Laurent Bourreau (piano) et Sincero corde (ensemble vocal)

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Eglise des Récollets Saint-Céré 46400 Lot Occitanie   indomptables46@gmail.com

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English :

Les Indomptables offer an exceptional concert, an immersion in the history of classical music, between Baroque and Romantic, bringing together five pillars of Western art

L’événement Concert blessures d’amour Saint-Céré a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Dordogne

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