Concert blessures d’amour Saint-Céré
Concert blessures d’amour Saint-Céré samedi 23 mai 2026.
Saint-Céré
Concert blessures d’amour
Eglise des Récollets Saint-Céré Lot
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Les Indomptables proposent un concert exceptionnel, une immersion dans l'histoire de la musique classique, entre baroque et romantique, réunissant cinq piliers de l'art occidental
Les Indomptables proposent un concert exceptionnel, une immersion dans l'histoire de la musique classique, entre baroque et romantique, réunissant cinq piliers de l'art occidental. Des premières expérimentations dramatiques de Monteverdi aux prouesses pianistiques de Liszt, ce programme explore la naissance et l'apogée des formes musicale
Par Sarah Lazerges (mezzo), Samuel Zattoni Rouffy (ténor), Laurent Bourreau (piano) et Sincero corde (ensemble vocal)
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Eglise des Récollets Saint-Céré 46400 Lot Occitanie indomptables46@gmail.com
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English :
Les Indomptables offer an exceptional concert, an immersion in the history of classical music, between Baroque and Romantic, bringing together five pillars of Western art
L’événement Concert blessures d’amour Saint-Céré a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Dordogne
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