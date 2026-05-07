Saint-Céré

Festival Saint-Céré La Bohème de Giacomo Puccini

Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-07-30 23:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Une mise en scène interstellaire de l’opéra mythique de Puccini, à découvrir sur grand écran lors d’une projection en plein air.

Avez-vous déjà vu un opéra dont l’action se déroule dans l’espace ? C’est le pari audacieux de Claus Guth qui a choisi de placer l’intrigue du célèbre opéra La Bohème de Puccini, créé en 1986, dans un vaisseau spatial à la dérive

Une mise en scène interstellaire de l’opéra mythique de Puccini, à découvrir sur grand écran lors d’une projection en plein air.

Avez-vous déjà vu un opéra dont l’action se déroule dans l’espace ? C’est le pari audacieux de Claus Guth qui a choisi de placer l’intrigue du célèbre opéra La Bohème de Puccini, créé en 1986, dans un vaisseau spatial à la dérive. Entre asphyxie et hallucination, un de ses passagers, Rodolfo, trouve refuge dans ses souvenirs, dont celui si bouleversant de sa rencontre avec Mimi. Portée par la musique poignante de Puccini, la nostalgie est au cœur de cette mise en scène surréaliste, teintée d’humour mais empreinte d’une grande mélancolie.

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Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

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English :

An interstellar staging of Puccini’s legendary opera, to be discovered on the big screen during an open-air screening.

Have you ever seen an opera set in space? That’s the bold gamble taken by Claus Guth, who has chosen to set the plot of Puccini’s famous opera La Bohème, first performed in 1986, in a drifting spaceship

L’événement Festival Saint-Céré La Bohème de Giacomo Puccini Saint-Céré a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée de la Dordogne