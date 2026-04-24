Festival de Saint-Céré Histoire comme ça Saint-Céré
Festival de Saint-Céré Histoire comme ça Saint-Céré mercredi 5 août 2026.
Saint-Céré
Festival de Saint-Céré Histoire comme ça
18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot
Tarif : 19 – 19 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
D’après le texte anglais de Rudyard Kipling
traduction, adaptation et musique originale de Marc Olivier Dupin
avec la projection des illustrations de Laurent Sarazin
Mais comment la trompe est-elle venue à l’éléphant ? Et la bosse, au chameau ? Pourquoi le rhinocéros a-t-il la peau fripée ? Et par quelle magie le kangourou s’est-il donc mis à sauter ?
Dans ce chef-d'œuvre de la littérature pour enfants, Kipling imagine des contes qui reviennent, avec un délicieux humour anglais, sur des phénomènes essentiels de la vie
D’après le texte anglais de Rudyard Kipling
traduction, adaptation et musique originale de Marc Olivier Dupin
avec la projection des illustrations de Laurent Sarazin
Mais comment la trompe est-elle venue à l’éléphant ? Et la bosse, au chameau ? Pourquoi le rhinocéros a-t-il la peau fripée ? Et par quelle magie le kangourou s’est-il donc mis à sauter ?
Dans ce chef-d'œuvre de la littérature pour enfants, Kipling imagine des contes qui reviennent, avec un délicieux humour anglais, sur des phénomènes essentiels de la vie. Le comédien Benoît Marchand donne vie à ce réjouissant bestiaire, entouré d’un trio de musiciens. Texte et musique s’entrelacent et dialoguent avec des illustrations projetées, donnant naissance à un spectacle musical unique, empreint de poésie et de fantaisie.
Après Le Petit Prince, accueilli en 2024, le compositeur Marc-Olivier Dupin revient avec tout son talent au Festival de Saint-Céré découvrez en musique ces histoires d’animaux merveilleuses, tendres et drôles, par l’un des plus célèbres écrivains anglais !
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18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie
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English :
After the English text by Rudyard Kipling
translation, adaptation and original music by Marc Olivier Dupin
with projected illustrations by Laurent Sarazin
But how did the trunk come to the elephant? And the hump, to the camel? Why does the rhinoceros have wrinkled skin? And what magic made the kangaroo start jumping?
In this masterpiece of children’s literature, Kipling imagines tales that revisit, with delightful English humor, the essential phenomena of life
L’événement Festival de Saint-Céré Histoire comme ça Saint-Céré a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Dordogne
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