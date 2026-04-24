Festival de Saint-Céré Histoire comme ça Saint-Céré

Saint-Céré

Festival de Saint-Céré Histoire comme ça

18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : 19 – 19 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

D’après le texte anglais de Rudyard Kipling

traduction, adaptation et musique originale de Marc Olivier Dupin

avec la projection des illustrations de Laurent Sarazin

Mais comment la trompe est-elle venue à l’éléphant ? Et la bosse, au chameau ? Pourquoi le rhinocéros a-t-il la peau fripée ? Et par quelle magie le kangourou s’est-il donc mis à sauter ?

Dans ce chef-d'œuvre de la littérature pour enfants, Kipling imagine des contes qui reviennent, avec un délicieux humour anglais, sur des phénomènes essentiels de la vie

D’après le texte anglais de Rudyard Kipling

traduction, adaptation et musique originale de Marc Olivier Dupin

avec la projection des illustrations de Laurent Sarazin

Mais comment la trompe est-elle venue à l’éléphant ? Et la bosse, au chameau ? Pourquoi le rhinocéros a-t-il la peau fripée ? Et par quelle magie le kangourou s’est-il donc mis à sauter ?

Dans ce chef-d'œuvre de la littérature pour enfants, Kipling imagine des contes qui reviennent, avec un délicieux humour anglais, sur des phénomènes essentiels de la vie. Le comédien Benoît Marchand donne vie à ce réjouissant bestiaire, entouré d’un trio de musiciens. Texte et musique s’entrelacent et dialoguent avec des illustrations projetées, donnant naissance à un spectacle musical unique, empreint de poésie et de fantaisie.

Après Le Petit Prince, accueilli en 2024, le compositeur Marc-Olivier Dupin revient avec tout son talent au Festival de Saint-Céré découvrez en musique ces histoires d’animaux merveilleuses, tendres et drôles, par l’un des plus célèbres écrivains anglais !

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18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

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English :

After the English text by Rudyard Kipling

translation, adaptation and original music by Marc Olivier Dupin

with projected illustrations by Laurent Sarazin

But how did the trunk come to the elephant? And the hump, to the camel? Why does the rhinoceros have wrinkled skin? And what magic made the kangaroo start jumping?

In this masterpiece of children’s literature, Kipling imagines tales that revisit, with delightful English humor, the essential phenomena of life

L’événement Festival de Saint-Céré Histoire comme ça Saint-Céré a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Dordogne