Exposition La couleur des notes

Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 10:30:00

fin : 2026-07-01 12:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Hymne graphique et sensuel aux instruments, voyage guidé d’une guitare dans la peinture, promenade onirique, paréidolie sur de vieilles planches de bois, regard nostalgique et parfois inquiet sur notre anthroposphère

Hymne graphique et sensuel aux instruments, voyage guidé d’une guitare dans la peinture, promenade onirique, paréidolie sur de vieilles planches de bois, regard nostalgique et parfois inquiet sur notre anthroposphère

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Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 08 60 92 36

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English :

A graphic and sensual hymn to instruments, a guitar?s guided journey through painting, a dreamlike stroll, a pareidolia on old wooden planks, a nostalgic and sometimes worried look at our anthroposphere

L’événement Exposition La couleur des notes Saint-Céré a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée de la Dordogne