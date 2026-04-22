Exposition les copains d’abord Place du Mercadial Saint-Céré
Exposition les copains d’abord Place du Mercadial Saint-Céré samedi 4 juillet 2026.
Saint-Céré
Exposition les copains d’abord
Place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-15 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Du Lot en passant par l'Afrique du sud, la Roumanie ou Paris, 13 artistes présentent leurs œuvres singulières, engagées
Du Lot en passant par l'Afrique du sud, la Roumanie ou Paris, 13 artistes présentent leurs œuvres singulières, engagées. Sculptures, peintures, dessins, photos 13 visions de notre époque, de notre humanité
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Place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 10 01 15
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English :
From the Lot to South Africa, Romania and Paris, 13 artists present their singular, committed works
L’événement Exposition les copains d’abord Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne
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