Exposition Louis 2Verdal Atelier Louis2Verdal Saint-Céré
Exposition Louis 2Verdal Atelier Louis2Verdal Saint-Céré mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Céré
Exposition Louis 2Verdal
Atelier Louis2Verdal 2, Avenue de Verdun Saint-Céré Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Exposition de sculptures bois et ferraille et de dessins
Exposition de sculptures bois et ferraille et de dessins. Lieu insolite, décalé, hors norme, pour s'évader et s'émouvoir. Rencontrer Louis de Verdal, découvrir son atelier et son lieu d'exposition riche en œuvres
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Atelier Louis2Verdal 2, Avenue de Verdun Saint-Céré 46400 Lot Occitanie
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English :
Exhibition of wood and scrap sculptures and drawings
L’événement Exposition Louis 2Verdal Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne
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