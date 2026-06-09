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Concert à l’Eglise Sainte-Spérie Saint-Céré

Concert à l’Eglise Sainte-Spérie Saint-Céré

Concert à l’Eglise Sainte-Spérie Saint-Céré samedi 11 juillet 2026.

Ville : 46400 Saint-Céré

Département : Lot

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 13 13 Général

Saint-Céré

Concert à l’Eglise Sainte-Spérie

Saint-Céré Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Le chœur de Beaulieu chante Haydn, Mozart et Schubert, accompagné par un quatuor à cordes

Le chœur de Beaulieu chante Haydn, Mozart et Schubert, accompagné par un quatuor à cordes. En soliste Corinne Cassiani-Ingoni, soprano saint-Céréenne, pour une soirée musicale fervente et joyeuse. 

Tout public.

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Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 31 41 15 15 

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English :

The Beaulieu choir sings Haydn, Mozart and Schubert, accompanied by a string quartet

L’événement Concert à l’Eglise Sainte-Spérie Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne

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