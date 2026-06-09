Concert à l’Eglise Sainte-Spérie Saint-Céré
Concert à l’Eglise Sainte-Spérie Saint-Céré samedi 11 juillet 2026.
Saint-Céré
Concert à l’Eglise Sainte-Spérie
Saint-Céré Lot
Tarif : 13 – 13 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le chœur de Beaulieu chante Haydn, Mozart et Schubert, accompagné par un quatuor à cordes
Le chœur de Beaulieu chante Haydn, Mozart et Schubert, accompagné par un quatuor à cordes. En soliste Corinne Cassiani-Ingoni, soprano saint-Céréenne, pour une soirée musicale fervente et joyeuse.
Tout public.
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Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 31 41 15 15
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English :
The Beaulieu choir sings Haydn, Mozart and Schubert, accompanied by a string quartet
L’événement Concert à l’Eglise Sainte-Spérie Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne
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