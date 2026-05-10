Saint-Céré

Stage Créatif en itinérance L’Air de rien

Saint-Céré Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-15

Avec ce que nous sommes..

Avec ce que nous sommes… Avec ce qui nous fait vibrer…. Avec des choses à dire…. Avec deschoses à vivre….Juste comme point de départ “l’en-vie” d’être là, “l’en-vie” de partager, “l’en-vie” de dire et d’exprimer,“l’en-vie” de créer ensemble une forme de spectacle à partager

La matière, ce sera vos mots, vos cris, vos joies, vos peines, vos délires…

Tout ce qui vibre à l’intérieur ! Avec vous dans cette création, une joyeuse

équipe d’artistes professionnels aura à coeur de vous accompagner avec enthousiasme, écoute et justesse dans cette aventure créatrice

Pour les 15-18 ans

.

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With what we are…

L’événement Stage Créatif en itinérance L’Air de rien Saint-Céré a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Dordogne