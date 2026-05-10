Stage Créatif en itinérance L’Air de rien Saint-Céré
Stage Créatif en itinérance L’Air de rien Saint-Céré mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Céré
Stage Créatif en itinérance L’Air de rien
Saint-Céré Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-15
Avec ce que nous sommes..
Avec ce que nous sommes… Avec ce qui nous fait vibrer…. Avec des choses à dire…. Avec deschoses à vivre….Juste comme point de départ “l’en-vie” d’être là, “l’en-vie” de partager, “l’en-vie” de dire et d’exprimer,“l’en-vie” de créer ensemble une forme de spectacle à partager
La matière, ce sera vos mots, vos cris, vos joies, vos peines, vos délires…
Tout ce qui vibre à l’intérieur ! Avec vous dans cette création, une joyeuse
équipe d’artistes professionnels aura à coeur de vous accompagner avec enthousiasme, écoute et justesse dans cette aventure créatrice
Pour les 15-18 ans
.
Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00
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With what we are…
L’événement Stage Créatif en itinérance L’Air de rien Saint-Céré a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Dordogne
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