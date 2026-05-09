Saint-Céré

Résidence artistique Graine de rien

Saint-Céré Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Pour la deuxième année consécutive, la santé mentale des jeunes est désignée Grande Causse nationale et reste la priorité du gouvernement

Sur notre territoire, Arts Scènes et Cie est également sensible au besoin des jeunes d’aborder ce sujet

Un temps de résidence artistique pour s’approprier la question du "bien-être

global"

Pour la deuxième année consécutive, la santé mentale des jeunes est désignée Grande Causse nationale et reste la priorité du gouvernement

Sur notre territoire, Arts Scènes et Cie est également sensible au besoin des jeunes d’aborder ce sujet

Un temps de résidence artistique pour s’approprier la question du "bien-être

global". Nous proposons de préparer de manière collective et créative une

performance mêlant manga, théâtre, arts visuels et arts graphiques

Pour les 18-25 ans, seule la nourriture sera à la charge financière des participants

.

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00

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English :

For the second year in a row, the mental health of young people has been designated Grande Causse nationale and remains the government?s priority

On our territory, Arts Scènes et Cie is also sensitive to the need for young people to address this subject

An artistic residency time to appropriate the issue of "well-being

global"

L’événement Résidence artistique Graine de rien Saint-Céré a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Vallée de la Dordogne