Résidence artistique Graine de rien Saint-Céré
Résidence artistique Graine de rien Saint-Céré mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Céré
Résidence artistique Graine de rien
Saint-Céré Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Pour la deuxième année consécutive, la santé mentale des jeunes est désignée Grande Causse nationale et reste la priorité du gouvernement
Sur notre territoire, Arts Scènes et Cie est également sensible au besoin des jeunes d’aborder ce sujet
Un temps de résidence artistique pour s’approprier la question du "bien-être
global"
Pour la deuxième année consécutive, la santé mentale des jeunes est désignée Grande Causse nationale et reste la priorité du gouvernement
Sur notre territoire, Arts Scènes et Cie est également sensible au besoin des jeunes d’aborder ce sujet
Un temps de résidence artistique pour s’approprier la question du "bien-être
global". Nous proposons de préparer de manière collective et créative une
performance mêlant manga, théâtre, arts visuels et arts graphiques
Pour les 18-25 ans, seule la nourriture sera à la charge financière des participants
.
Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00
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English :
For the second year in a row, the mental health of young people has been designated Grande Causse nationale and remains the government?s priority
On our territory, Arts Scènes et Cie is also sensitive to the need for young people to address this subject
An artistic residency time to appropriate the issue of "well-being
global"
L’événement Résidence artistique Graine de rien Saint-Céré a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Vallée de la Dordogne
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