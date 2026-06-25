Concert et bal trad avec Jeremy Congrega La Confrérie de Dionysos Saint-Céré
Concert et bal trad avec Jeremy Congrega La Confrérie de Dionysos Saint-Céré mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Céré
Concert et bal trad avec Jeremy Congrega
La Confrérie de Dionysos 112 Rue Léon Moussinac Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Avec sa guitare, son pédalier et son ordinateur, Jérémie Congrega débarque pour faire résonner les parquets
Avec sa guitare, son pédalier et son ordinateur, Jérémie Congrega débarque pour faire résonner les parquets. Au programme, des compositions personnelles et des réarrangement de thèmes traditionnels ou de compositeurs actuels qui l'inspirent
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La Confrérie de Dionysos 112 Rue Léon Moussinac Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 43 80 81 49
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English :
With his guitar, pedalboard, and computer, Jérémie Congrega arrives to get the dance floor rocking
L’événement Concert et bal trad avec Jeremy Congrega Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée de la Dordogne
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