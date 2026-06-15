Atelier découverte La petite faune aquatique de la Bave Saint-Céré
Atelier découverte La petite faune aquatique de la Bave Saint-Céré vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Céré
Atelier découverte La petite faune aquatique de la Bave
13 Avenue François de Maynard Saint-Céré Lot
Tarif : – – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-08-14 12:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-14
Partons ensemble, les pieds dans l'eau, à la découverte du petit monde, aussi mystérieux que fascinant, des bestioles à 0, 4, 6, 10 ou 14 pattes peuplant la Bave
Partons ensemble, les pieds dans l'eau, à la découverte du petit monde, aussi mystérieux que fascinant, des bestioles à 0, 4, 6, 10 ou 14 pattes peuplant la Bave. Ces espèces discrètes, dont la taille ne dépasse guère les quelques cm, sont indispensables à l'équilibre de l'écosystème de cette rivière, en alimentant de nombreux poissons et oiseaux aquatiques !
Durée: 2h avec matériel pédagogique fourni. Prévoir bottes ou chaussures usagées. Ouvert à tous, sur réservation
.
13 Avenue François de Maynard Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 38 03 36 04
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English :
Let's take to the water together and discover the mysterious and fascinating world of the 0, 4, 6, 10 and 14-legged creatures that inhabit the Bave
L’événement Atelier découverte La petite faune aquatique de la Bave Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Vallée de la Dordogne
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