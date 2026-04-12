Course de caisses à savon Saint-Céré
Course de caisses à savon Saint-Céré samedi 27 juin 2026.
Saint-Céré
Course de caisses à savon
Saint-Céré Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La course de caisses à savon débarque avec des bolides déjantés, des pilotes motivés et une ambiance festive pour toute la famille
La course de caisses à savon débarque avec des bolides déjantés, des pilotes motivés et une ambiance festive pour toute la famille. Venez encourager les participants, rire, et profiter d’un moment unique entre amis ou en famille.
Et on ne freine pas sous les tours!
Organisée par l'école de rugby, sur inscription
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Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 15 87 44 66
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English :
Soapbox racing arrives with crazy cars, motivated drivers and a festive atmosphere for the whole family
L’événement Course de caisses à savon Saint-Céré a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Vallée de la Dordogne
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