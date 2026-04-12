Saint-Céré

Course de caisses à savon

Saint-Céré Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La course de caisses à savon débarque avec des bolides déjantés, des pilotes motivés et une ambiance festive pour toute la famille

La course de caisses à savon débarque avec des bolides déjantés, des pilotes motivés et une ambiance festive pour toute la famille. Venez encourager les participants, rire, et profiter d’un moment unique entre amis ou en famille.

Et on ne freine pas sous les tours!

Organisée par l'école de rugby, sur inscription

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Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 15 87 44 66

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English :

Soapbox racing arrives with crazy cars, motivated drivers and a festive atmosphere for the whole family

L’événement Course de caisses à savon Saint-Céré a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Vallée de la Dordogne