Rencontre Chiens guides d’aveugles du Grand Sud Ouest Saint-Céré

Rencontre Chiens guides d’aveugles du Grand Sud Ouest

18 Avenue Victor Hugo Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-22 11:00:00

Rencontrez des bénévoles, des personnes aveugles ou malvoyantes et les chiens qui les accompagnent au quotidien. Un temps de médiation et de sensibilisation sur le handicap visuel. Dans le cadre de Cultive ta science l'animal et nous

Meet volunteers, blind and visually impaired people and the dogs that accompany them on a daily basis

