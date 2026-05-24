Saint-Céré

Exposition de l’atelier de Josine

Place du Mercadial Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:30:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Exposition de Josine Jansen et des élèves de son atelier Cathy Bourdet Charazac, Louis Gineste , Patricia Merino Peribanez, Marie Jo Pezet, Catherine Courtault, Olivier Foucher, Marie Claire Fortin, Régine Jallet, Annemieke Schol, Laurence Muteaux, Ella Masia en Ingrid Oostendorp

Exposition de Josine Jansen et des élèves de son atelier Cathy Bourdet Charazac, Louis Gineste , Patricia Merino Peribanez, Marie Jo Pezet, Catherine Courtault, Olivier Foucher, Marie Claire Fortin, Régine Jallet, Annemieke Schol, Laurence Muteaux, Ella Masia en Ingrid Oostendorp

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Place du Mercadial Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 32 15 23 69

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English :

Exhibition by Josine Jansen and students from her workshop: Cathy Bourdet Charazac, Louis Gineste , Patricia Merino Peribanez, Marie Jo Pezet, Catherine Courtault, Olivier Foucher, Marie Claire Fortin, Régine Jallet, Annemieke Schol, Laurence Muteaux, Ella Masia en Ingrid Oostendorp

L’événement Exposition de l’atelier de Josine Saint-Céré a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée de la Dordogne