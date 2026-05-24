Exposition de l’atelier de Josine Saint-Céré
Exposition de l’atelier de Josine Saint-Céré vendredi 5 juin 2026.
Saint-Céré
Exposition de l’atelier de Josine
Place du Mercadial Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:30:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Exposition de Josine Jansen et des élèves de son atelier Cathy Bourdet Charazac, Louis Gineste , Patricia Merino Peribanez, Marie Jo Pezet, Catherine Courtault, Olivier Foucher, Marie Claire Fortin, Régine Jallet, Annemieke Schol, Laurence Muteaux, Ella Masia en Ingrid Oostendorp
Exposition de Josine Jansen et des élèves de son atelier Cathy Bourdet Charazac, Louis Gineste , Patricia Merino Peribanez, Marie Jo Pezet, Catherine Courtault, Olivier Foucher, Marie Claire Fortin, Régine Jallet, Annemieke Schol, Laurence Muteaux, Ella Masia en Ingrid Oostendorp
.
Place du Mercadial Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 32 15 23 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition by Josine Jansen and students from her workshop: Cathy Bourdet Charazac, Louis Gineste , Patricia Merino Peribanez, Marie Jo Pezet, Catherine Courtault, Olivier Foucher, Marie Claire Fortin, Régine Jallet, Annemieke Schol, Laurence Muteaux, Ella Masia en Ingrid Oostendorp
L’événement Exposition de l’atelier de Josine Saint-Céré a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Saint-Céré (Lot)
- Rendez-vous des curieux projection de film tous au Larzac Saint-Céré 29 mai 2026
- Rendez-vous des curieux spectacle songe d’une nuit d’été Saint-Céré 30 mai 2026
- Course de caisses à savon Saint-Céré 27 juin 2026
- La grosse montée de la Vélotonome Saint-Céré 27 juin 2026
- Résidence artistique Graine de rien Saint-Céré 15 juillet 2026