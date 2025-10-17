Rendez-vous des curieux projection de film tous au Larzac Saint-Céré

Rendez-vous des curieux projection de film tous au Larzac

2026-05-28 20:30:00

2026-05-28 22:30:00

2026-05-28

De Christian Rouaud

Ce documentaire retrace, de 1970 à 1981, dans le cadre immense du haut plateau du Larzac, Aveyron (Massif central) mais aussi dans la ville de Paris, les onze années de luttes non violentes et inventives menées par les paysans et paysannes du lieu contre leur expropriation au profit du projet de l’époque d’agrandir le camp d’entraînement militaire du Larzac. Ces hommes et ces femmes de la micro-société paysanne conservatrice et catholique française de l’époque se virent avec étonnement et parfois un peu de crainte épaulés par des dizaines de milliers de personnes qui, pour certaines, ont depuis fait souche dans ce pays en s’installant comme agriculteurs

César du meilleur film documentaire 2012

En partenariat avec le Centre Socioculturel de Saint-Céré .

170 Quai Salesse Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

English :

By Christian Rouaud

From 1970 to 1981, in the immense setting of the Larzac plateau, Aveyron (Massif Central), but also in the city of Paris, this documentary retraces the eleven years of non-violent and inventive struggles led by the local peasants against their expropriation in favor of the project at the time to expand the Larzac military training camp

German :

Von Christian Rouaud

Dieser Dokumentarfilm zeigt von 1970 bis 1981 in der riesigen Umgebung des Hochplateaus von Larzac, Aveyron (Zentralmassiv), aber auch in der Stadt Paris die elf Jahre gewaltloser und erfinderischer Kämpfe der Bauern und Bäuerinnen des Ortes gegen ihre Enteignung zugunsten des damaligen Projekts, das militärische Trainingslager auf Larzac zu erweitern

Italiano :

Di Christian Rouaud

Dal 1970 al 1981, nell’immenso scenario dell’altopiano del Larzac nell’Aveyron (Massiccio Centrale), ma anche nella città di Parigi, questo documentario ripercorre gli undici anni di lotte non violente e inventive condotte dai contadini locali contro il loro esproprio a favore del progetto di ampliamento del campo di addestramento militare del Larzac

Espanol :

Por Christian Rouaud

De 1970 a 1981, en el inmenso marco de la meseta del Larzac en Aveyron (Macizo Central), pero también en la ciudad de París, este documental recorre los once años de luchas no violentas e inventivas llevadas a cabo por los campesinos de la zona contra su expropiación en favor del proyecto de la época de ampliar el campo de entrenamiento militar del Larzac

