Rendez-vous des curieux spectacle songe d’une nuit d’été Saint-Céré vendredi 29 mai 2026.
avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot
Début : 2026-05-29 20:00:00
2026-05-29
L’option théâtre du Lycée Jean Lurçat vous convie à la représentation de son spectacle de fin d’année Songe d’une nuit d’été, mis en scène par le professeur de théâtre Hervé Larroussinie
avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08
English :
The Lyce?e Jean Lurc?at theatre option invites you to a performance of its end-of-year show: Songe d’une nuit d’été (A Midsummer Night’s Dream), directed by theater teacher Hervé Larroussinie
German :
Die Theateroption des Lyce?e Jean Lurc?at lädt Sie zur Aufführung ihrer Jahresabschlussaufführung ein: Ein Sommernachtstraum, inszeniert von Theaterlehrer Hervé Larroussinie
Italiano :
L’opzione teatrale del Lyce?e Jean Lurc?at vi invita alla rappresentazione del suo spettacolo di fine anno, Sogno di una notte di mezza estate, diretto dall’insegnante di teatro Hervé Larroussinie
Espanol :
La opción teatral del Liceo Jean Lurc?at le invita a una representación de su espectáculo de fin de curso, El sueño de una noche de verano, dirigido por el profesor de arte dramático Hervé Larroussinie
