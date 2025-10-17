Rendez-vous des curieux spectacle songe d’une nuit d’été

avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

L’option théâtre du Lycée Jean Lurçat vous convie à la représentation de son spectacle de fin d’année Songe d’une nuit d’été, mis en scène par le professeur de théâtre Hervé Larroussinie

L’option théâtre du Lycée Jean Lurçat vous convie à la représentation de son spectacle de fin d’année Songe d’une nuit d’été, mis en scène par le professeur de théâtre Hervé Larroussinie .

avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

English :

The Lyce?e Jean Lurc?at theatre option invites you to a performance of its end-of-year show: Songe d’une nuit d’été (A Midsummer Night’s Dream), directed by theater teacher Hervé Larroussinie

German :

Die Theateroption des Lyce?e Jean Lurc?at lädt Sie zur Aufführung ihrer Jahresabschlussaufführung ein: Ein Sommernachtstraum, inszeniert von Theaterlehrer Hervé Larroussinie

Italiano :

L’opzione teatrale del Lyce?e Jean Lurc?at vi invita alla rappresentazione del suo spettacolo di fine anno, Sogno di una notte di mezza estate, diretto dall’insegnante di teatro Hervé Larroussinie

Espanol :

La opción teatral del Liceo Jean Lurc?at le invita a una representación de su espectáculo de fin de curso, El sueño de una noche de verano, dirigido por el profesor de arte dramático Hervé Larroussinie

L’événement Rendez-vous des curieux spectacle songe d’une nuit d’été Saint-Céré a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Vallée de la Dordogne