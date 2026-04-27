Saint-Céré

La grosse montée de la Vélotonome

Quai du Puits de Larribe Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

On roule tous ensemble pour aller faire la fête au lac de Tolerme, pour rejoindre la première édition du Hip Hip Hip Festival au bord du lac pour une journée ultra festive, entre chill, sport et bonne vibes ! Une vélorution pleine d’énergie depuis Saint-Céré

On roule tous ensemble pour aller faire la fête au lac de Tolerme, pour rejoindre la première édition du Hip Hip Hip Festival au bord du lac pour une journée ultra festive, entre chill, sport et bonne vibes ! Une vélorution pleine d’énergie depuis Saint-Céré. L’après-midi, ça bouge dans tous les sens démos, ateliers, découvertes… il y en a pour tous les goûts !

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Quai du Puits de Larribe Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 62 94 87 82

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English :

We’re all riding together to party at Lake Tolerme, to join the first edition of the Hip Hip Hip Festival by the lake for an ultra-festive day of chill, sport and good vibes! A high-energy bike ride from Saint-Céré

L’événement La grosse montée de la Vélotonome Saint-Céré a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Vallée de la Dordogne