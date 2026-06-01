Fête de la Musique à Saint Céré Saint-Céré dimanche 21 juin 2026.

Saint-Céré

Fête de la Musique à Saint Céré

Place de la République Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concert Bastingage suivi de Dj Zoum Zoum

Restauration sur place

Concert Bastingage suivi de Dj Zoum Zoum

Restauration sur place

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Place de la République Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 28

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English :

Basting concert followed by Dj Zoum Zoum

Catering on site

L’événement Fête de la Musique à Saint Céré Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne