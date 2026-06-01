Fête de la Musique à Saint Céré Saint-Céré
Fête de la Musique à Saint Céré Saint-Céré dimanche 21 juin 2026.
Saint-Céré
Fête de la Musique à Saint Céré
Place de la République Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concert Bastingage suivi de Dj Zoum Zoum
Restauration sur place
Concert Bastingage suivi de Dj Zoum Zoum
Restauration sur place
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Place de la République Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 28
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English :
Basting concert followed by Dj Zoum Zoum
Catering on site
L’événement Fête de la Musique à Saint Céré Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne
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