Séjour Création en itinérance L’Etoile du renard Saint-Céré
Séjour Création en itinérance L’Etoile du renard Saint-Céré mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Céré
Séjour Création en itinérance L’Etoile du renard
Saint-Céré Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-15
Sortir de l’enfance et faire face à la réalité du point de vue des animaux
Sortir de l’enfance et faire face à la réalité du point de vue des animaux. À partir de l’univers manga imaginé par Tao Ott, “Roxy & Fuyaka”, tu pourras
Jouer des scènes,
Imaginer les personnages ,
Apprendre à bouger, parler, respirer ncomme un comédien, un circassien, un
musicien ou un technicien. Et surtout… t’amuser !!!!
Et pas obligé d’être un expert du théâtre pour venir, il suffit d’avoir envie de participer et de découvrir l’art du spectacle
Pour les 12-15 ans
.
Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00
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English :
Getting out of childhood and facing reality from an animal’s point of view
L’événement Séjour Création en itinérance L’Etoile du renard Saint-Céré a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Vallée de la Dordogne
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