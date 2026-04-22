Les mercredis guinguette à Saint-Céré Saint-Céré

Saint-Céré

Les mercredis guinguette à Saint-Céré

Jardin Public Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-15 00:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Cet été, la municipalité de Saint-Céré mets ses idées, son énergie et sa motivation et vous propose une animation inédite et originale "Les mercredis guinguette à Saint-Céré Une guinguette éphémère s'installe au jardin public le temps de la soirée pour faire danser, se retrouver en famille ou entre amis et partager un moment de convivialité

Cet été, la municipalité de Saint-Céré mets ses idées, son énergie et sa motivation et vous propose une animation inédite et originale "Les mercredis guinguette à Saint-Céré Une guinguette éphémère s'installe au jardin public le temps de la soirée pour faire danser, se retrouver en famille ou entre amis et partager un moment de convivialité. Au cœur de ce concept, une scène accueille des artistes d’ici et d'ailleurs ainsi qu'un food-truck qui, pour l'occasion, propose une terrasse et des produits locaux issus du circuit court. "Pour cette aventure nous revenons aux origines de la guinguette avec une recette simple un endroit convivial et festif mélangeant les genres, les générations et les origines." Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les faims, et à toute heure ! Rendez-vous dès le 8 juillet à partir de 19 heures, tous les ingrédients seront là pour faire de vos mercredis des moments incontournables de partage ….

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Jardin Public Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 10 01 10

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English :

This summer, the municipality of Saint-Céré is putting its ideas, energy and motivation to work and offering you a new and original event "Les mercredis guinguette à Saint-Céré An ephemeral guinguette sets up in the public garden for the evening to dance, meet up with family and friends and share a moment of conviviality

L’événement Les mercredis guinguette à Saint-Céré Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne