Saint-Céré

Séjour aventure en itinérance Aux frontières du réel

Saint-Céré Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-03

La nuit recouvre la Dordogne et le mini-bus vient de tomber en panne près de l’île

des Escouanes, à plusieurs kilomètres de tout village

La nuit recouvre la Dordogne et le mini-bus vient de tomber en panne près de l’île

des Escouanes, à plusieurs kilomètres de tout village. Alors qu’ils rassemblent de quoi

préparer un bon repas, ils découvrent un vieux grimoire traitant du petit peuple … mais ignorent encore que ce sera le point de départ vers un autre univers !

Se déplaçant à pied dans le Causse, ils ne rencontreront plus que des personnes aux

savoirs étranges une “magysticienne” de vie de Roche, un gardien des jardins du

Causse perdu, un croqueur de pommes et un artisan poète

Pour les 9-12 ans

.

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00

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English :

Night covers the Dordogne and the mini-bus has just broken down near the island

des Escouanes, several kilometers from any village

L’événement Séjour aventure en itinérance Aux frontières du réel Saint-Céré a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Dordogne