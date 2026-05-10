Séjour aventure en itinérance Aux frontières du réel Saint-Céré
Séjour aventure en itinérance Aux frontières du réel Saint-Céré lundi 3 août 2026.
Saint-Céré
Séjour aventure en itinérance Aux frontières du réel
Saint-Céré Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-03
La nuit recouvre la Dordogne et le mini-bus vient de tomber en panne près de l’île
des Escouanes, à plusieurs kilomètres de tout village
La nuit recouvre la Dordogne et le mini-bus vient de tomber en panne près de l’île
des Escouanes, à plusieurs kilomètres de tout village. Alors qu’ils rassemblent de quoi
préparer un bon repas, ils découvrent un vieux grimoire traitant du petit peuple … mais ignorent encore que ce sera le point de départ vers un autre univers !
Se déplaçant à pied dans le Causse, ils ne rencontreront plus que des personnes aux
savoirs étranges une “magysticienne” de vie de Roche, un gardien des jardins du
Causse perdu, un croqueur de pommes et un artisan poète
Pour les 9-12 ans
.
Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00
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English :
Night covers the Dordogne and the mini-bus has just broken down near the island
des Escouanes, several kilometers from any village
L’événement Séjour aventure en itinérance Aux frontières du réel Saint-Céré a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Dordogne
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