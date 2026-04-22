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Exposition Hélène Bailly et Emmanuel Audibert deux univers poétiques et sensibles Place du Mercadial Saint-Céré

Exposition Hélène Bailly et Emmanuel Audibert deux univers poétiques et sensibles Place du Mercadial Saint-Céré

Exposition Hélène Bailly et Emmanuel Audibert deux univers poétiques et sensibles Place du Mercadial Saint-Céré vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Place du Mercadial

Adresse : Maison des Consuls

Ville : 46400 Saint-Céré

Département : Lot

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Céré

Exposition Hélène Bailly et Emmanuel Audibert deux univers poétiques et sensibles

Place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Expo-vente d'œuvres d'Hélène Bailly en carton brut et céramique, installations d'automates d'Emmanuel Audibert ; deux artistes qui allient recherche technique, précision et poésie

Expo-vente d'œuvres d'Hélène Bailly en carton brut et céramique, installations d'automates d'Emmanuel Audibert ; deux artistes qui allient recherche technique, précision et poésie

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Place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 85 08 29 01 

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English :

Exhibition and sale of works by Hélène Bailly in raw cardboard and ceramics, and installations of automata by Emmanuel Audibert; two artists who combine technical research, precision and poetry

L’événement Exposition Hélène Bailly et Emmanuel Audibert deux univers poétiques et sensibles Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne

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