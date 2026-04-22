Exposition Hélène Bailly et Emmanuel Audibert deux univers poétiques et sensibles Place du Mercadial Saint-Céré

Saint-Céré

Exposition Hélène Bailly et Emmanuel Audibert deux univers poétiques et sensibles

Place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Expo-vente d'œuvres d'Hélène Bailly en carton brut et céramique, installations d'automates d'Emmanuel Audibert ; deux artistes qui allient recherche technique, précision et poésie

Expo-vente d'œuvres d'Hélène Bailly en carton brut et céramique, installations d'automates d'Emmanuel Audibert ; deux artistes qui allient recherche technique, précision et poésie

.

Place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 85 08 29 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition and sale of works by Hélène Bailly in raw cardboard and ceramics, and installations of automata by Emmanuel Audibert; two artists who combine technical research, precision and poetry

L’événement Exposition Hélène Bailly et Emmanuel Audibert deux univers poétiques et sensibles Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne