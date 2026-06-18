Rendez-vous des curieux promenade musicale Bistrot de l’Usine Saint-Céré

Saint-Céré

Rendez-vous des curieux promenade musicale

Bistrot de l’Usine 18, Boulevard Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Avec l'équipe artistique d’Histoires comme ça

Avec vos enfants, rencontrez les artistes d'Histoires comme ça, promenez-vous dans la musique de Marc-Olivier Dupin, partez à la rencontre du bestiaire de Kipling, et découvrez les instruments du concert accordéon, contrebasse, clarinette..

Avec l'équipe artistique d’Histoires comme ça

Avec vos enfants, rencontrez les artistes d'Histoires comme ça, promenez-vous dans la musique de Marc-Olivier Dupin, partez à la rencontre du bestiaire de Kipling, et découvrez les instruments du concert accordéon, contrebasse, clarinette… sur la scène du Théâtre !

Sur inscription

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Bistrot de l’Usine 18, Boulevard Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 29 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With the artistic team from Histoires comme %E7a%A0

Bring your children to meet the artists fromHistoires comme %E7a, take a stroll through the music of Marc-Olivier Dupin, set off %E0 to meet Kipling’s bestiary, and discover the instruments featured in the concert: accordion, double bass, clarinet…

L’événement Rendez-vous des curieux promenade musicale Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Vallée de la Dordogne