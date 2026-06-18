Rendez-vous des curieux promenade musicale Bistrot de l’Usine Saint-Céré
Rendez-vous des curieux promenade musicale Bistrot de l’Usine Saint-Céré mercredi 5 août 2026.
Saint-Céré
Rendez-vous des curieux promenade musicale
Bistrot de l’Usine 18, Boulevard Docteur Roux Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Avec l'équipe artistique d’Histoires comme ça
Avec vos enfants, rencontrez les artistes d'Histoires comme ça, promenez-vous dans la musique de Marc-Olivier Dupin, partez à la rencontre du bestiaire de Kipling, et découvrez les instruments du concert accordéon, contrebasse, clarinette..
Avec l'équipe artistique d’Histoires comme ça
Avec vos enfants, rencontrez les artistes d'Histoires comme ça, promenez-vous dans la musique de Marc-Olivier Dupin, partez à la rencontre du bestiaire de Kipling, et découvrez les instruments du concert accordéon, contrebasse, clarinette… sur la scène du Théâtre !
Sur inscription
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Bistrot de l’Usine 18, Boulevard Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 29 08
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English :
With the artistic team from Histoires comme %E7a%A0
Bring your children to meet the artists fromHistoires comme %E7a, take a stroll through the music of Marc-Olivier Dupin, set off %E0 to meet Kipling’s bestiary, and discover the instruments featured in the concert: accordion, double bass, clarinet…
L’événement Rendez-vous des curieux promenade musicale Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Vallée de la Dordogne
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