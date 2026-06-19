Rendez-vous des curieux atelier de danse Studio du Théâtre de l’Usine Saint-Céré
samedi 25 juillet 2026 · Studio du Théâtre de l'Usine · Saint-Céré
Informations pratiques
Saint-Céré
Rendez-vous des curieux atelier de danse
Studio du Théâtre de l’Usine 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Participez à un atelier de danse afin de créer ensemble la chorégraphie d'ouverture du Bal’Ograph de Cendrillon
Participez à un atelier de danse afin de créer ensemble la chorégraphie d'ouverture du Bal’Ograph de Cendrillon. Que vous soyez novice, curieux-se ou danseur-se expérimenté-e, venez partager le plaisir de la danse et vivre un moment collectif dans une ambiance conviviale
Avec Fanny Aguado / Evidanse autour du Bal'Ograph de Cendrillon
Sur inscription
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Studio du Théâtre de l’Usine 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 29 08
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English :
Join a dance workshop to create the opening choreography for the Cinderella Bal?Ograph together
L’événement Rendez-vous des curieux atelier de danse Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Vallée de la Dordogne
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