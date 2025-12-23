Festival de Saint-Céré Saint-Céré

Festival de Saint-Céré

18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-26

La 46e édition du Festival de Saint-Céré !

Comme toujours, il vous amènera à la découverte de programmes originaux, d’univers musicaux et scéniques mêlant les genres et les esthétiques, dans un souffle contemporain et un patrimoine d’exception.

La création de Fidelio de Beethoven sera le grand opéra de l’édition 2026 du Festival, au Château de Castelnau-Bretenoux

English :

The 46th edition of the Saint-Céré Festival!

As always, the Festival will introduce you to original programs, musical and scenic worlds that blend genres and aesthetics, with a contemporary twist and an exceptional heritage.

The premiere of Beethoven?s Fidelio will be the grand opera of the 2026 Festival, at the Château de Castelnau-Bretenoux

