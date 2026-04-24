Festival de Saint-Céré Cendrillon Saint-Céré

Saint-Céré

Festival de Saint-Céré Cendrillon

18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:00:00

fin : 2026-07-26 12:30:00

Date(s) :

2026-07-26

En ouverture du Festival de Saint-Céré, un opéra revisité, pétillant et plein de surprises, à découvrir en famille !

Pour sa nouvelle création, la co[opéra]tive nous invite à redécouvrir Cendrillon, joyau méconnu de Pauline Viardot

En ouverture du Festival de Saint-Céré, un opéra revisité, pétillant et plein de surprises, à découvrir en famille !

Pour sa nouvelle création, la co[opéra]tive nous invite à redécouvrir Cendrillon, joyau méconnu de Pauline Viardot. Cette variation lumineuse de Perrault nous plonge dans le merveilleux du conte, tout en reflétant une réalité sociale complexe. Citrouille, carrosse, méchantes belles-sœurs et fée bienveillante, tout y est ! À quelques détails près… Accablée par l’injustice, notre héroïne s’attache ici à recueillir "les damnés de la terre", quand le Prince cherche l’âme sœur… costumé en mendiant. Une inquiétude sourde fissure l’apparente magie du récit, tout en lui donnant toute sa profondeur.

David Lescot s’empare avec délicatesse de la féérie du conte dans cette forme légère, vivante, habitée de bout en bout par les interprètes au plateau. Les parties parlées, entièrement réécrites, se mêlent au chant telle une même matière rythmique. Aux côtés de Jérémie Arcache et Bianca Chillemi, il invente un monde de fantaisie, plein de drôlerie, transposant, avec malice, ce patrimoine musical romantique à l’aune de notre modernité. Repensée pour le Théâtre de l'Usine, la mise en scène joue de manière inédite sur un recto-verso du Théâtre, en investissant également la salle du Bistrot.

Sans entracte

À partir de 8 ans

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18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

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English :

Opening the Saint-Céré Festival, a revisited opera, sparkling and full of surprises, to discover with the whole family!

For its new creation, the co[opera]tive invites us to rediscover Cinderella, Pauline Viardot’s little-known jewel

L’événement Festival de Saint-Céré Cendrillon Saint-Céré a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Vallée de la Dordogne