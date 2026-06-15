Rendez-vous des curieux [ Apéro-rencontre ] Festival de Saint-Céré Saint-Céré samedi 25 juillet 2026.

Saint-Céré

Rendez-vous des curieux [ Apéro-rencontre ] Festival de Saint-Céré

18 av. du Dr Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

AUTOUR DE L’OPÉRA CENDRILLON

Rencontrez l’équipe de la co[opéra]tive et plongez dans les coulisses de l’opéra d’ouverture du Festival de Saint-Céré.

AUTOUR DE L’OPÉRA CENDRILLON

Rencontrez l’équipe de la co[opéra]tive et plongez dans les coulisses de l’opéra d’ouverture du Festival de Saint-Céré.

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18 av. du Dr Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

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English :

ACROSS THE CENDRILLON OPERA

Meet the co[opera]tive team and go behind the scenes of the opening opera of the Saint-Céré Festival.

L’événement Rendez-vous des curieux [ Apéro-rencontre ] Festival de Saint-Céré Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Vallée de la Dordogne