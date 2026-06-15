Rendez-vous des curieux [ Apéro-rencontre ] Festival de Saint-Céré Saint-Céré
Rendez-vous des curieux [ Apéro-rencontre ] Festival de Saint-Céré Saint-Céré samedi 25 juillet 2026.
Saint-Céré
Rendez-vous des curieux [ Apéro-rencontre ] Festival de Saint-Céré
18 av. du Dr Roux Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
AUTOUR DE L’OPÉRA CENDRILLON
Rencontrez l’équipe de la co[opéra]tive et plongez dans les coulisses de l’opéra d’ouverture du Festival de Saint-Céré.
AUTOUR DE L’OPÉRA CENDRILLON
Rencontrez l’équipe de la co[opéra]tive et plongez dans les coulisses de l’opéra d’ouverture du Festival de Saint-Céré.
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18 av. du Dr Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie
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English :
ACROSS THE CENDRILLON OPERA
Meet the co[opera]tive team and go behind the scenes of the opening opera of the Saint-Céré Festival.
L’événement Rendez-vous des curieux [ Apéro-rencontre ] Festival de Saint-Céré Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Vallée de la Dordogne
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