Festival de Saint-Céré Le Bal’Ograph de Cendrillon Saint-Céré
Festival de Saint-Céré Le Bal’Ograph de Cendrillon Saint-Céré samedi 25 juillet 2026.
Saint-Céré
Festival de Saint-Céré Le Bal’Ograph de Cendrillon
18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Après le spectacle, place à la fête ! Dès 20h, entrez dans la danse..
Après le spectacle, place à la fête ! Dès 20h, entrez dans la danse… lors
du Bal’Ograph de Cendrillon organisé par Fanny Aguado. Le temps d’une
soirée, la cour du Théâtre de l’Usine se métamorphose en une somptueuse salle de bal sous les étoiles. Parez-vous de vos plus beaux masques, costumes, rubans ou robes de bal et rejoignez le Dancefloor Royal. Les codes du conte se mêleront à un DJ set qui traversera les époques. Un bal à vivre en famille !
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18 Avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie
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English :
After the show, it’s time to party! From 8pm onwards, join in the dancing…
L’événement Festival de Saint-Céré Le Bal’Ograph de Cendrillon Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Vallée de la Dordogne
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