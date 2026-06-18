Rendez-vous des curieux café rencontre autour de Fidelio Bistrot du Théâtre de l’Usine Saint-Céré dimanche 2 août 2026.

Saint-Céré

Rendez-vous des curieux café rencontre autour de Fidelio

Bistrot du Théâtre de l’Usine 18 avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Avec l'équipe du Théâtre Impérial Opéra de Compiègne autour de Fidelio

Partez à la découverte des origines de la création exceptionnelle en plein air de l'opéra Fidelio au Château de Castelnau-Bretenoux pour le Festival de Saint-Céré

Avec l'équipe du Théâtre Impérial Opéra de Compiègne autour de Fidelio

Partez à la découverte des origines de la création exceptionnelle en plein air de l'opéra Fidelio au Château de Castelnau-Bretenoux pour le Festival de Saint-Céré

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Bistrot du Théâtre de l’Usine 18 avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 29 08

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English :

With the Imperial Theater team Compiègne Opera’s production of Fidelio

Discover the origins of this exceptional open-air opera productionFidelio at the Château de Castelnau-Bretenoux for the Saint-Cérès Festival

L’événement Rendez-vous des curieux café rencontre autour de Fidelio Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Vallée de la Dordogne