Rendez-vous des curieux café rencontre autour de Fidelio Bistrot du Théâtre de l’Usine Saint-Céré
Rendez-vous des curieux café rencontre autour de Fidelio Bistrot du Théâtre de l’Usine Saint-Céré dimanche 2 août 2026.
Saint-Céré
Rendez-vous des curieux café rencontre autour de Fidelio
Bistrot du Théâtre de l’Usine 18 avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Avec l'équipe du Théâtre Impérial Opéra de Compiègne autour de Fidelio
Partez à la découverte des origines de la création exceptionnelle en plein air de l'opéra Fidelio au Château de Castelnau-Bretenoux pour le Festival de Saint-Céré
Avec l'équipe du Théâtre Impérial Opéra de Compiègne autour de Fidelio
Partez à la découverte des origines de la création exceptionnelle en plein air de l'opéra Fidelio au Château de Castelnau-Bretenoux pour le Festival de Saint-Céré
.
Bistrot du Théâtre de l’Usine 18 avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 29 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With the Imperial Theater team Compiègne Opera’s production of Fidelio
Discover the origins of this exceptional open-air opera productionFidelio at the Château de Castelnau-Bretenoux for the Saint-Cérès Festival
L’événement Rendez-vous des curieux café rencontre autour de Fidelio Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Saint-Céré (Lot)
- Course de caisses à savon Saint-Céré 27 juin 2026
- La grosse montée de la Vélotonome Saint-Céré 27 juin 2026
- Exposition Louis 2Verdal Atelier Louis2Verdal Saint-Céré 1 juillet 2026
- Exposition les copains d’abord Place du Mercadial Saint-Céré 4 juillet 2026
- Les mercredis guinguette à Saint-Céré Saint-Céré 8 juillet 2026