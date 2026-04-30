Balade théâtrale nocturne de St-Céré au château de Montal Théâtre de l’Usine Saint-Céré
Balade théâtrale nocturne de St-Céré au château de Montal Théâtre de l’Usine Saint-Céré mercredi 5 août 2026.
Saint-Céré
Balade théâtrale nocturne de St-Céré au château de Montal
Théâtre de l’Usine 18 avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Balade théâtrale à vélo où nous rejoindrons le Château de Montal, pour découvrir un spectacle du Festival de Saint Céré (Walid Ben Salim)
Sur réservation avant le 30 juin
Balade théâtrale à vélo où nous rejoindrons le Château de Montal, pour découvrir un spectacle du Festival de Saint Céré (Walid Ben Salim)
Sur réservation avant le 30 juin
.
Théâtre de l’Usine 18 avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theatrical bike ride where we will join the Château de Montal, to discover a show from the Saint Céré Festival (Walid Ben Salim)
On reservation before June 30
L’événement Balade théâtrale nocturne de St-Céré au château de Montal Saint-Céré a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Saint-Céré (Lot)
- Théâtre de l’Usine -Phèdre ! Saint-Céré 7 mai 2026
- Atelier Arts Plastiques Carnet de voyage Saint-Céré 9 mai 2026
- Théâtre de l’Usine Volatile ombré Saint-Céré 13 mai 2026
- Théâtre de l’Usine Bal’Ograph kitsch Saint-Céré 16 mai 2026
- Rendez-vous des curieux atelier de pratique théâtrale en forêt vivant-es Saint-Céré 23 mai 2026