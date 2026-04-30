Balade théâtrale nocturne de St-Céré au château de Montal Théâtre de l’Usine Saint-Céré

Saint-Céré

Balade théâtrale nocturne de St-Céré au château de Montal

Théâtre de l’Usine 18 avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Balade théâtrale à vélo où nous rejoindrons le Château de Montal, pour découvrir un spectacle du Festival de Saint Céré (Walid Ben Salim)

Sur réservation avant le 30 juin

Balade théâtrale à vélo où nous rejoindrons le Château de Montal, pour découvrir un spectacle du Festival de Saint Céré (Walid Ben Salim)

Sur réservation avant le 30 juin

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Théâtre de l’Usine 18 avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

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English :

Theatrical bike ride where we will join the Château de Montal, to discover a show from the Saint Céré Festival (Walid Ben Salim)

On reservation before June 30

L’événement Balade théâtrale nocturne de St-Céré au château de Montal Saint-Céré a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée de la Dordogne